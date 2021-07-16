為有效防堵新冠肺炎疫情蔓延，政府積極鼓勵民眾施打疫苗，不過現在卻因一大隱憂，無證移工恐怕會是防疫一大防疫破口。台灣民眾黨立委賴香伶因此極力呼籲政府，必須重視問題，並且重新檢討無證移工的擴大自行到案專案相關措施。

民眾黨立委賴香伶在14日召開「建立我國防疫韌性機制，速研議失聯移工配套規範」記者會。會中賴香伶表示，去年2月已有32名印尼籍看護染疫，今年更爆京元電子廠群聚、萬芳醫院院內感染者有非法看護，顯示移工也是本土防疫一大重要課題。

賴香伶指出，目前估計台灣約有5萬名失聯移工，不只就醫、疫苗接種方面有問題，政府事後進行相關疫調，也不好掌握移工切資訊。要如何讓他們主動出面注射疫苗、協助防疫，是政府必須重視的課題。

參與記者會的台灣國際勞工協會研究員吳靜如也在記者會中建議，政府可參考泰國與葡萄牙處理無證移工的相關政策，協助無證移工重新取得合法身分，使其安心工作，更可協助防疫。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，全民防疫是目前主要課題，移工也是台灣經濟發展重要一環，呼籲政府能重視移工。同時黃若薇也表示企業若有移工需求，建議尋求合法仲介協助，才能有保障。另外，疫情尚未解除警戒期間， 1111人力銀行特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。