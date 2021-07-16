統一獅隊20歲外野手李丞齡13日迎來一軍初登場，雖然首安尚未開張，但靠著滾地球進帳生涯首分打點，對於自己一軍第1戰他自評70分，他也談到，雖然比賽採閉門方式進行，家人無法到場，但他說：「能讓家人看到就很開心。」

李丞齡在13日擔任先發指定打擊、打第6棒，4打數沒有安打，但靠著滾地球賺進生涯第1分打點。對於生涯首次在一軍亮相，他表示，賽前總教練林岳平有提前告知要先發，「第一次也是很緊張，身體上沒感覺，但心理上悶悶的。」

李丞齡認為，一、二軍的投手實力真的有落差，必須要做很多功課去應付一軍的投手，「跟隨一軍練習很興奮，但還是盡量保持平常心跟著練習，也會跟學長、教練請教問題，自己也慢慢成長，在紅白戰時表現出來，讓教練看到。」

2018年投入選秀時，李丞齡以捕手身分在第4輪被獅隊挑中，但後來在蹲捕碰到些問題，後來轉往外野發展，現在也逐漸找回狀態，「剛進來時有很多資訊需要吸收，但自己沒有什麼想法，學長、教練說什麼就照做，導致前2年影響滿大的，投球也有失憶症，現在待久了就知道要有自己的想法，成長很多也更了解自己。」