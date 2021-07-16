台電今16日舉行2021年度股東常會，由於疫情嚴峻因此今年改採線上進行。台電表示，2020年收入總額6170億元、支出5935億元，稅前淨利235億，加計所得稅利益2億元後，淨利為237億元。

值得注意的是，2019年起，因貿易戰台商陸續回台投資，相關供應鏈建廠逐漸完工，2020年全國用電量不減反增，台電持續兼顧供電與環保，如去年發電量較2016年多130億度，但空污排放總量則大減近6萬噸，火力機組空污排放亦較2016年降低62％。

台電董事長楊偉甫致詞時表示，回顧2020年營運情形，雖面臨火力電廠空污、第三天然氣接收站興建影響未來供氣時程、能源轉型與企業轉型等艱鉅挑戰，台電秉持誠信經營理念，以敏捷務實的做法一一面對與承擔。

供電部分，台電說明，去年通霄電廠3號機、金門塔山電廠9、10號機及風力與太陽光電等機組陸續加入供電生力軍，台電營運電力系統總裝置容量較2019年新增199.5萬瓩(增幅4.2％)，累積至去年底，裝置容量總共4977萬瓩。

用電需求部分，極端高溫氣候延續，去年全國最高用電量於7月23日達3802萬瓩，創下歷史最高，而今年5月再度刷新，也是首次有5月進入歷年用電量排名前10的罕見紀錄；而去年台電發購電量2389億度，較前年增加約65億度、2.8％，售(用)電量達2248億度，較前年增加約61億度、2.8％，均創歷年新高。

楊偉甫說，展望未來，仍有全球氣候危機、2050年淨零碳排目標、國內用電需求攀升、因應夜尖峰備轉容量等挑戰，台電身為國營公用事業，肩負穩定供電、友善環境及維持合理成本與電價的使命，將持續配合政府能源政策，朝「增氣、減煤、展綠、非核」方向推動各項短中長期建設、改善與除役計畫，以穩健腳步達成能源轉型目標；同時台電也將厚植數位技術，優化各項作業流程，帶動電力及能源產業數位轉型。