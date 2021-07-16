性感女星林采緹昔日因在香港動漫祭Cosplay《航海王》角色，把蛇姬扮演地維妙維肖，甚至紅到日本，被譽為「真人版蛇姬」；林采緹雖然一度因前夫胡睿兒染毒成為話題，但恢復單身後演藝事業也漸漸上軌道，最近更重新開工錄影，一襲深V套裝露出傲人事業線，讓網友看了口水直流。

林采緹在擺脫前夫後，生活和工作都越來越順遂，她不時會在社群更新近況，也能在一些熱門綜藝節目看到她的身影，無論是聊各種辛辣話題，或是勁歌熱舞都難不倒她；近兩個月礙於疫情，許多藝人面臨停工，14日林采緹在IG曬出自拍，透露久違開工錄影。

林采緹開工錄影，深V穿搭洩I字事業線。(圖/ 摘自林采緹IG)

畫面中林采緹戴著口罩自拍，隱約散發出開工的好心情，身上則穿了一套灰色深V套裝，由上往下45度視角，胸前也炸出超深的I字事業線，傲人身材完全遮不住；不少粉絲一看又再度戀愛，「好美好辣，愛了愛了」、「恭喜開工了，要做好保護喔」、「好期待看到女神上節目展現自己」、「戴口罩一樣美」。

林采緹和男星胡睿兒有過一段婚姻，且育有一名兒子，兩人一起走過男方染毒事件，但仍在2020年3月宣布離婚，結束一年半的婚姻；林采緹目前活躍於綜藝領域，前夫則淪落為一名性侵案受刑人。

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