台積電跌破600元下跌4%，台股終場大跌138點收在17895點，失守萬八和17900點。晶圓代工雙雄成為外資單日賣超前兩大苦主，金控股反受青睞；今天資金仍流向航運股，陽明和萬海成為個股成交值前兩大。

美科技股下挫百點，台積電美國存託憑證（ADR）重挫5.5%，拖累台股今天一度大跌254點，台積電股價跌破600元，儘管航運和金融股走堅、大盤跌幅收斂，終場台股加權股價指數仍下跌138.94點，收在17895.25 點，失守萬八和17900點整數關卡，跌幅0.77%，不過守住5日線約17887點和10日線約17865點等短期均線。台積電則收在589元，下跌4.07%。

根據台灣證券交易所統計，今天台股成交值加計盤後共5802.46億元，其中航運股成交值約2594億元，占大盤單日成交值比重約44.7%，電子股成交值約2222億元，占比約38.2%。

若從單日個股成交值來看，貨櫃股陽明和萬海位居前兩大、分別為1223.59億元和635.52億元，陽明單日成交值占航運股成交值比重達47.1%，占大盤成交值比重約21%；陽明和萬海合計成交值占航運股比重達71.6% ，占大盤比重約32%。台積電單日成交值排名第3約365.62億元。

三大法人今天同步賣超，合計賣超268.72億元，其中自營商賣超40.73億元，投信賣超2.55億元，外資及陸資賣超225.44億元。

觀察外資賣超個股動向，晶圓代工成為苦主，其中外資賣超聯電超過8.99萬張位居單日第1，台積電排名第2、外資賣超超過2.99萬張；三大法人今天賣超聯電達10.1萬張、台積電3.23萬張。

外資法人指出，台積電成本受到增加投資成熟製程、先進製程龐大資本支出、全球布局和原物料漲價影響，加上5奈米先進製程比重提升可能稀釋整體毛利率表現，儘管第3季毛利率預估略有好轉，不過仍維持在49.5%至51.5%，低於市場預期的51.5%至52.5%水準。

相較之下，金控股成為外資今天買超青睞標的，前10大買超個股就有8家屬於金控股，其中新光金和開發金位居前兩大，外資分別買超4.4萬張和4.03萬張。

展望台股後市，投顧法人表示近期加權指數高檔震盪，類股輪動快速，短線高檔整理震盪，但偏多格局未變，若月線約17670點未跌破前，仍可偏多操作；部分個股漲多震盪加劇，需防追高風險，下週台股能否繼續上攻，資金是否流向電子股將是關鍵。（編輯：黃國倫）1100716