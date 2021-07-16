國內疫情拉警報，失業率跟著攀高，主計總處日前公布5月失業率為4.11%，飆上7年半新高，許多求職者心驚，擔心找不到合適工作。不過也有幸運兒剛到職新公司不到2周就想離職，引發網友一片熱議。

原Po發文坦言工作每天都被罵，前輩都要說2~3次才記得起來，又不愛做筆記，已經被同事翻了無數個白眼，常常注意力不集中，懷疑自己是爛草莓，感覺自己似乎比較適合做苦力。

此文一出引發網友回響，有人認為「這是公司不是學校 誰跟你講兩三次，當大家都很閒」、「新人這種學習態度真的欠電，公司是請你來發揮產能，不是讓你來學習浪費別人時間的」，更有網友挑明「做苦力一樣被罵，你想坐辦公室吹冷氣被罵，還是日曬雨淋被罵」。

不過，也有不少和原Po有相同困擾的網友送暖，「我跟樓主超像，學習能力差、反應慢又內向害羞，到職一個月還是什麼都不會」、「我沒那麽慘但我做了一年多還是會被炸你有沒有心情好點」、「沒事啦，我家新人連做筆記也記不起來」！

1111人力銀行調查發現，有53.3%上班族並不滿意目前的工作，而滿意者只有46.7%。且有高達64.5%坦言自己曾經入錯行，原因是「薪水太少」47.5%、「身心壓力大」28.3%、「不符合個人興趣」23.5%、「專業度低/易被取代」20.0%及「工作超時/常加班」19.8%。

細想，當發現自己入錯行，有多少人會採取行動呢？根據調查指出，「充實其他技能以利日後轉職」、「騎驢找馬/換工作」、「隨遇而安」及「快閃離職」是大多數上班族的處理方式，先觀察盡量適應環境，並同時培養職能，待有合適的職缺出現再主動出擊。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，從22歲大學畢業踏入職場，到65歲屆齡退休，每位上班族平均要在職場闖盪超過40年，難免會有摸索方向甚至入錯行的時候，但要提醒的是「設停損點」，一般而言，乍到新公司都有磨合期，從交接新工作、熟悉業務、建立社交圈等，大致要花上半年時間，因此「6個月」已足夠體現組織運作及企業文化，若是仍覺無法融入或是跟不上團隊腳步，那就要認真思考這份工作是否真的不適合自己。

黃若薇指出，國內疫情逐漸趨緩，無論是剛出社會的新鮮人或在職者，都積極踏出求職、轉職腳步，透過1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，不僅可參考前輩準備心得，快速掌握面試技巧，更可以了解各式不同的職涯選擇，找到屬於自己的一片天。