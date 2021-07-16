一位外送員近日前往載運商品時，看到店家竟扛出一顆大西瓜後直接傻眼。(摘自外送員的奇聞怪事)

外送商機無限，隨著民眾對便利的外送需求提升，現在外送平台除了美食之外，連超商、賣場的生鮮食品、民生用品都通通包辦，同時也考驗到外送員臨機應變的能力。一位外送員近日前往載運商品時，看到店家竟扛出一顆大西瓜後直接傻眼，引起網友熱議。

這位外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」上分享，15日接到外送訂單開心前往店家，沒想到抵達後店家竟扛出一顆大西瓜，他愣住直呼，「直接傻眼…西瓜…？」

該外送員指出，由於西瓜太大，放在小箱塞不下、放後架會斷掉，最後選擇放在了機車前腳踏板上來運送。網友紛紛留言，「笑死欸第一次看到這種也有外送」、「西瓜震到客人手上時，也壞的差不多了」、「送一樓還好...4樓以上就要死了」、「還好只有1顆，如果客人買5顆看你怎麼玩」、「壓車會掉西瓜」、「還好不是榴蓮...」。

外送員坦言，由於西瓜太重，後來只好馬上打電話話請朋友幫忙搬，「我完全搬不動」。貼文底下也有過來人分享送貨經驗，「 我載過40多斤的大西瓜也沒事說，只是騎車不好騎到是真的」、「上次扛了一顆大西瓜回台中也是放後架大箱，後架沒事倒是壓車時差點雷下去」。