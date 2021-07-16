台塑林園廠聚丙烯儲存槽7日凌晨爆炸起火，造成方圓數公里內的居民被巨大爆炸聲響嚇醒，而這次事件和去年5月發生事故類似，立委陳椒華及高市議員林于凱16日要求比照六輕，針對林園工業區全面總體檢，並要求在事發後第一時間，發送細胞簡訊告知方圓至少5公里內居民。

今年林園工業區的台苯、亞聚、信昌、聯成化工等石化廠，接連發生4件工安事故，高市府2月1日起展開工業區石化廠聯合稽查，但聯成化工仍在5月16日再度發生事故，台塑林園廠也在7月7日驚傳爆炸火警；這樣的聯合稽查後續的成效令人堪憂，陳椒華及林于凱今會同環保團體，到台塑林園廠外現勘，與工業局、環保署等相關單位召開協調會。

「六輕總體檢做了3年找出939項改善建議，林園工業區僅花3個月聯合稽查卻號稱總體檢，看來成效不彰，問題仍未改善。」陳椒華質疑，為何類似的工安意外一再發生？要求相關單位儘速釐清根本原因，並對社會公開事故調查結果，林園工業區應比照六輕進行全面總體檢，並納入公民參與，以加強公眾監督。

林于凱指出，林園工業區今年已發生至少6起工安事故，凸顯相關工廠設備老化的風險管理需要嚴加重視，經濟部強調廠商應該自主管理，高市府定期安排聯合稽查，但自主管理配合聯合稽查的力道顯然不足。高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，林園台塑廠又再爆，方圓5公里都能聽到爆炸聲，林園居民在恐懼環境中過活。

他們提出3項訴求，包括落實社區知情權，透過細胞廣播服務（CBS）將重大工安事故及環境監測結果通知方圓5公里內居民；林園工業區應比照六輕進行全面體檢，且納入公民參與；加強廠商自主管理，監督廠商落實勞動部在2015年實施的「製程安全評估定期實施辦法」。但因出席的官員都沒有決策權，對立委及議員的要求，也只能向上反映；環保署代表指出，如果毒化物達到災害標準，會主動發送簡訊。