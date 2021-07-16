臺灣銀行公告，總稽核李莉於7月16日退休，總稽核職務由盧純真代理。

事實發生日為7月16日，發生緣由為依財政部110年7月14日台財人字第11008624060號函及臺銀110年7月16日第6屆第147次常務董事會決議通知單辦理。

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