臺銀總稽核李莉退休 盧純真代理 18:472021/07/16 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣銀行公告，總稽核李莉於7月16日退休，總稽核職務由盧純真代理。 事實發生日為7月16日，發生緣由為依財政部110年7月14日台財人字第11008624060號函及臺銀110年7月16日第6屆第147次常務董事會決議通知單辦理。 中職線上選秀 中市府賀37名好手登職棒舞台 豪雨別怕 沙鹿斗潭路南勢溪橋完工 #總稽核 #臺銀 #盧純 #李莉 #代理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨豪撒3億吸客 04:102021/07/16 時尚消費 李祿連日減持比亞迪 套現24億港元 04:102021/07/16 全球財經 李至正有一套 型男亮相 04:102021/07/15 時尚消費 《神之鄉》父子情 李玉璽戲外神翻版 04:102021/07/16 娛樂新聞 盧廣仲慶36歲送自己棒球手套 04:102021/07/16 娛樂新聞 李克強通話巴基斯坦總理：務必將恐襲凶手繩之以法 16:352021/07/16 兩岸 《金融》6月國銀人民幣存款餘額連3降止步 17:242021/07/15 財經 TOYOTA品牌大使李智凱、郭婞淳前進東奧 號召全民應援 11:112021/07/16 汽車情報-汽車新聞 專訪／王識賢、李玉璽《神之鄉》「講袂出喙」的父子情 戲外神翻版 23:092021/07/15 娛樂 外資匯入買股 新台幣升值1.15角 04:102021/07/16 財經要聞 嚴陳莉蓮看好車市 下半年回溫 04:102021/07/16 財經焦點 財經熱門新聞 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵股活了1天又死 押對這幾檔還是賺原因曝 - 財經 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 外資連4買突變臉 聯電、台積電遭提款 掃貨這9檔金融股 - 財經 鋼鐵人回歸 15檔鋼鐵股 強勢反彈 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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