大陸當紅歌手華晨宇(花花)今年1月發文坦承與張碧晨未婚育有1女，雙方將在無婚姻關係的前提下，共同撫養孩子，消息震驚演藝圈。事隔不過半年，華晨宇今(16日)更遭一位網友「發發愛我2021」控訴，遭張碧晨當小三介入感情，同時還曝光華晨宇整形前多張照片，及多段華晨宇私密影片，引發轟動。稍早華晨宇方面則發出律師聲明，稱該網友惡意發布諸多不實訊息，將訴諸法律解決。

華晨宇2013年參加大陸選秀節目《快樂男聲》出道，憑著優秀的創作才華與歌唱實力走紅至今。然而他今日又再度捲入桃色糾紛中，遭微博網友「發發愛我2021」控訴兩人感情被張碧晨介入，還曝光了多張華晨宇整容前照片，「前三張是華晨宇植發後去醫院複查的照片。華晨宇整了鼻子，削骨，下巴，打填充，還做皮膚的修復。」與如今帥氣外型，有不小差距。

網友控訴張碧晨當小三介入她與華晨宇感情，並曝光華晨宇整形前照片。(取自微博)

為了讓外界相信她所言為真，該網友更曝光華晨宇洗澡後僅圍著一條浴巾在沙發上玩手機的影片，還有另一段兩人在床上聊天的影片，直言：「他真的好猥瑣。」還爆料張碧晨為阻止她爆料，已經花錢封了她兩個帳號。

華晨宇洗澡後影片流出。(取自微博)

華晨宇被斥猥瑣。(取自微博)

而張碧晨被控是華晨宇小三一事，亦在陸網掀起極大討論，「自從知道孩子瓜(八卦)之後，做出什麼無下限的事情都不奇怪」、「我暈，華晨宇在綜藝還立什麼不懂愛情純情少男人設，全是假的」、「就他粉絲還相信他沒整」、「這是嫂子吧，直接錘死花花了，都否認不了」。

華晨宇工作室發出律師聲明，反擊網友惡意造謠。(取自華晨宇工作室微博)