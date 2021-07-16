前總統陳水扁日前在臉書公布一張臥床照，指出上次健康檢查，發現有腦波缺氧情況，7月14日前往高雄長庚醫院檢查，發現血氧儀SPO2最低降到90％，醫療團隊懷疑白天也有可能有缺氧情況。陳水扁今天又主動發表前往台北馬偕醫院看診的照片，抱怨前法務部長邱太三為陳水扁一人立下須提供兩份診斷證明書，如今部長換人後仍「邱規蔡隨」，甚至三級警戒期間也不通人情，馬英九時代都沒這樣子。

陳水扁16日在《陳水扁新勇哥物語》臉書粉專貼文表示，7月16日他前往台北馬偕看診，只為了拿第2份診斷證明書。那是前法務部長邱太三為他一人所立下的「罰則」。理由是阿扁不能為李總統祝壽，更不可進入凱基募款餐會用餐，他抱怨從來沒人要拿兩份診斷證明書，甚至在疫情三級警戒的情況下也不通人情，馬英九時代都沒有這樣子。如今，即使部長換人也「邱規蔡隨」，阿扁拜託請示長官不得要領，只好跑台北做一件無聊的事。

陳水扁2015年1月5日獲准保外就醫，每3個月須向台中監獄提交醫療計畫及病情評估，然後再重新審定一次。前法務部長邱太三任內，陳水扁在2017年5月19日出席凱達格蘭基金會餐會，違反台中監獄事先提出不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪等「五不」但書。因此要求除了高雄長庚醫院外，需另找醫學中心提出診斷證明，以辦理後續展延保外就醫作業。