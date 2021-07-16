中職16日宣布天母、新莊及澄清湖棒球場下周起將可加入賽程安排，聯盟也公布下周賽程，比賽將在新莊、桃園、澄清湖及洲際4地進行比賽。

原本聯盟所提出的復賽防疫計畫中，復賽後比賽先訂為桃園以南的5座球場，但在疫情指揮中心同意復賽後，仍須等到地方政府同意出借場地後才可安排賽程。

13日起復賽首周中職先在斗六、台南、桃園3地進行，今天再公布復賽後第2周賽程，將加入新莊、澄清湖及洲際。20及21日新莊、桃園兩地開打，22日在澄清湖進行龍獅大戰，23及24日在澄清湖、洲際進行，25日則在桃園、洲際比賽。

7月20日（二） 18：35 味全龍vs.富邦悍將（新莊）、統一獅vs.樂天桃猿（桃園）

7月21日 （三）18：35 中信兄弟vs.富邦悍將（新莊）、統一獅vs.樂天桃猿（桃園）

7月22日 （四）18：35 味全龍vs.統一獅（澄清湖）

7月23日 （五）18：35 富邦悍將vs.統一獅（澄清湖）、樂天桃猿vs.中信兄弟（洲際）

7月24日 （六）17：05 富邦悍將vs.統一獅（澄清湖）、樂天桃猿vs.中信兄弟（洲際）

7月25日（日） 17：05 富邦悍將vs.樂天桃猿（桃園）、味全龍vs.中信兄弟（洲際）