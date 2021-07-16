BLACK HAWK OF UNITED STATES ARMY MAKED A EMERGENCY LANDING IN THE SQUARE OF BUCHAREST

美國陸軍一架隸屬於第1戰鬥航空旅（1st Combat Aviation Brigade）的UH-60黑鷹直升機，15日於羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）車水馬龍的大馬路上迫降，路上車輛紛紛走避，途中還撞倒了兩座路燈，所幸最終無人受傷。

當時第1戰鬥航空旅的多架直升機以編隊飛行，為即將到來的閱兵儀式進行排練，但其中1架UH-60疑似突然發生故障，自編隊中脫離，且高度快速下降，地面車輛紛紛走避；所幸在撞倒了兩座路燈後，該直升機於地面車輛讓出的大馬路上成功降落，並未造成人員傷亡。

Black Hawk emergency landing during the rehearsal of the #Flightday in Bucharest pic.twitter.com/uaAoZk8un8 — AviationLoft (@AviationLoft) July 15 2021

駐歐洲和非洲美國陸軍（U.S. Army Europe and Africa）稍後發布聲明稿，稱該直升機隸屬於第1戰鬥航空旅第1團3營，當時正為羅馬尼亞的「空軍日」（Air Force Day）進行彩排，後於戴高樂廣場（Charles de Gaulle Square）進行預防性降落；歸功於飛行員應對得宜和地面羅馬尼亞警方的指揮，並未出現人員傷亡，兩國正合作調查這起事故。

根據報導，該直升機從外表看來並無明顯損傷，但發動機艙於迫降後被打開檢查；造成的損害除路燈之外，還包括路燈倒下時被波及的汽車。不過「路透社」指出，雖然閱兵儀式仍將照常舉辦，但羅馬尼亞國防部已決定不讓任何航空機參與。

新聞網站「The Drive」報導，由於多架直升機在城市上空編隊飛行的畫面並不常見，吸引許多人以手機或其他工具拍攝，加上該區域本就十分熱鬧，讓迫降事件的目擊者相當多，也從上下左右各個角度留下難得一見的影像紀錄。