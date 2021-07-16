本週末是「微解封」後迎來的第一個週末，為避免觀光人潮瞬間湧入，產生可能的疫情破口，高雄市湖內警分局針對轄區著名的興達港觀光魚市場，將於明後天進行人車管制，避免人潮群聚。

湖內分局表示，明後天下午1時30分起，實施車流（含汽機車）管制，如市場消費與排隊等待入場民眾達350人次以上，經發局人員即會通報警方進行車道暫時性封閉作為，防止車流持續進入停車場停放，屆時請駕駛遵循員警指揮依序駛離，或將車輛停放至其他處所後，再採步行方式前往漁市場採買。

另為防止未入場車輛有違規停車或併排停車情況，湖內分局將加強周邊交通違規取締，以確保採買完畢的民眾能用最快速度駛離現場。

為避免民眾採買後，於海邊提防或周邊人行區域直接食用美食，抑或駐足逗留，員警會採不定時、不定點方式進行勸導與稽查，違反防疫規定者將依傳染病防治法掣單開罰。

湖內警分局呼籲，目前疫情警戒仍為三級，雖「微解封」開放部分場域，仍應遵守相關規定，如戴口罩、保持社交安全距離等，也請民眾前往人潮較多的景點時，遵照該場域的防疫規定進離場。