台積電、永齡基金會近期完成各500萬劑BNT疫苗採購，根據公告，其疫苗每劑採購價格加上冷鏈等設備為35美元，對此，台北市議員王鴻薇質疑，企業採購疫苗價格不必保密，蔡政府採購疫苗價格卻必須保密，買疫苗用的是納稅人的錢，卻可以不必對納稅人負責。她強調，如今看來，這就是不折不扣的胡扯。遮遮掩掩，到底為了保護誰？

近日傳出BNT亞洲代理商上海復星醫藥從每劑賺取8餘美元，1000萬劑採購案，即8000多萬美元入袋，被質疑上海復星與BNT原廠的代理合約，完全由台灣企業埋單。

台灣民眾黨立委張其祿表示，民間企業主動捐贈疫苗，用政治語言批評很不好，反觀真正要關心的政府遲遲不敢公布疫苗採購價格，為何花大筆預算，至今疫苗數量仍買不到位。

王鴻薇也指出，鴻海和台積電兩家上市公司的採購價，清清楚楚攤在陽光下，股東可以檢視，國人也可以參考。沒有「會影響交易」、「這是機密」這些奇奇怪怪的推拖之詞。

王鴻薇臉書。

她強調，企業買疫苗用的是股東的錢，要對股東負責。政府買疫苗用的是納稅人的錢，卻可以不必對納稅人負責。「長期以來，指揮中心以保密條約，或者是會影響採購合約理由做為不公開採購價格的說詞。如今看來，這就是不折不扣的胡扯。遮遮掩掩，到底為了保護誰？ 掩護誰」。