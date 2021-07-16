台灣指數公司今（16）日公布「台灣指數公司特選Smart多因子指數」2021年第3次成分股定期審核結果，新增41檔個股，刪除35檔個股。成分股納入和刪除之變動，自7月16日盤後生效（即7月19日起生效）。

成分股納入41檔個股：聯成、儒鴻、聚陽、聲寶、華榮、和益、中纖、永豐餘、中鋼、中鴻、美亞、厚生、中華、宏碁、華碩、微星、群光、億光、友達、互盛電、瑞軒、台驊投控、中壽、新產、開發金、元大金、國票金、中信金、潤泰全、敦泰、智易、炎洲、台耀、聯德控股-KY、茂林-KY、瀚宇博、瑞儀、關貿、群電、寶成、潤泰新等。

成分股刪除35檔：亞聚、達新、台化、中興電、和桐、正隆、威致、鑫永銓、友訊、海悅、金像電、威盛、研華、興勤、可成、冠德、三商、神基、總太、牧德、世芯-KY、合勤控、日月光投控、國光生、臻鼎-KY、傳奇、科嘉-KY、聚鼎、矽力-KY、南六、愛普、晶心科、南電、志超、茂順等。