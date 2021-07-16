台中市國民黨市議員陳文政與寶麗金餐飲集團，16日準備150個現做餐盒，送至北區健行國小、五權國中、雙十國中3處快打站，讓工作人員在緊湊的午餐時段，吃到熱騰騰的新鮮餐盒，補充上午工作流失的體力。他呼籲政府，提升疫苗覆蓋率、讓人民回歸正常生活，讓經濟復甦。

國民黨市議員陳文政表示，寶麗金餐飲集團日前主動聯繫服務處人員，表示疫情期間，在快打站的工作人員相當辛苦，想要提供新鮮現做的餐盒，以表達感謝他們對人民的貢獻。於是協助業者在午飯時段將餐盒送抵3處快打站，給150位工作人員享用午餐，大家收到便當直呼「好吃」、揪甘心。

陳文政說，自從新冠肺炎疫情爆發以來，服務業與餐飲業受創相當嚴重，但全國各地仍有許多餐飲業者，愛心響應提供免費餐點給防疫人員，那一股盡自己的力量貢獻給社會，令他覺得相當感動，此刻台灣人民更要團結，落實防疫工作，才能讓疫情趕快結束。

陳文政也指出，疫情衝擊，全國餐飲業服務業都遭遇空前難關，尤其台中市是餐飲與服務業的重鎮，已經有許多小型店家黯然倒閉、中大型餐廳業者仍在咬牙苦撐，希望中央政府能加速疫苗到貨時間，讓受創嚴重的產業看到復甦的曙光。