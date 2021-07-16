日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的狩龍大作《WildBorn 野境重生》今(16)日首度公開怪獸的設定圖！並同步亮相由知名繪師「蚩尤」繪製的第二彈擬人化美術圖，再次衝擊玩家對「怪獸」的單一想像！同時邀請玩家們快手刀進行預約，即有機會抽中PS5等好禮！

《WildBorn 野境重生》事前登錄影片

「蚩尤」第二彈的怪獸擬人化之作︰「費納托爾」

繪師「蚩尤」畫筆下擬人化的「怪獸︰費納托爾」

繼曝光以畫集《最強天后》將台灣傳統神祇創作揚名國外的擬人化創作大師「蚩尤」合作繪製系列擬人化的「怪獸︰普蒙」，此次官方釋出與「蚩尤」合作的第二彈擬人化作品「怪獸︰費納托爾」，在「蚩尤」細膩的筆觸下，以撩人略帶侵略性的美風格，充分透過肢體語言表達出怪獸野性美再度翻轉印象中硬派的兇猛怪獸，展現出不一樣的視覺饗宴。

韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》擁有雪山孤狼之稱的「費納托爾」

此外，在《WildBorn 野境重生》遊戲中擁有雪山孤狼之稱的「費納托爾」，同樣以極具特色的四尾造型奔馳在冰雪地區，讓人視線不禁在它多身上停留幾秒，而其前腿的利爪更可以用令人難以捕捉的敏捷動作來輕易撕裂對手，一個不留神就會被斬殺，是在雪山地區中令人畏懼的怪獸，同時也是個孤傲的存在。

「費納托爾」再進化 「周荀」性感COS首登場

「費納托爾」再進化 「周荀」性感COS首登場

「費納托爾」再進化 「周荀」性感COS首登場

官方邀請到曾經有「真人版娜美」之稱的火辣Coser「周荀」前來COS窈窕身姿的「費納托爾」，充滿野性的神情展露無疑，但身為孤傲的一匹狼，要如何壓抑心中燃起的狩獵慾望呢？讓我們一起在《WildBorn 野境重生》中享受狩獵快感、並挑戰野境的求生法則！

怪獸美術圖大公開︰一覽各區域霸主的兇猛英姿

【雨林神秘守護者－庫斯托斯】

在古代雨林盡頭遇見的神祕怪獸「庫斯托斯」，是從未發現過的新物種，一直守護著雨林中的遺跡不讓人靠近。「庫斯托斯」擅長使用手臂衍伸出的翅膀進行攻擊，並且本身能輕巧的快速移動，戰鬥起來十分棘手。但補獸如果能對「庫斯托斯」的頭部造成重創，其使用翅膀攻擊的頻率將會大幅降低，補獸者們需要好好掌握這些弱點，一同來狩獵古代雨林中的「庫斯托斯」吧！

【雨林神秘守護者－庫斯托斯】

【雪山獵食者－曼德塔】

在天寒地凍的雪山中，孕育出著極為兇猛的怪獸「曼德塔」，它擁有強硬無比的下顎，而且受到魔法石強化，使「曼德塔」的下顎發生了進化，能發揮出驚人的撕裂力量，在雪山地區請小心曼德塔突然襲來！

【雪山獵食者－曼德塔】

【急速霸主－斯提穆塔】

在熱帶雨林中攻速最快的「斯提穆塔」，背部受到魔法石的影響產生了突變進化，可以發射尖刺來狩獵目標，並且在狩獵中損耗的部分還能再重新生長出新的尖刺，它習慣於在雨林狩獵樹上或高處的生物，補獸者行進此區域時，要提高警覺防預突如其來的攻擊！

【急速霸主－斯提穆塔】

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