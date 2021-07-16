民眾報案指稱大里區東明路，一位老婦人疑是迷路，頭部還淌著血，霧峰分局國光派出所員警獲報火速到場，並通知救護人員救護包紮後協助就醫，員警也利用人臉辨識系統查出，婦人是71歲林姓失智協尋人口，而且家住在南投集集，通知到其女兒時，女兒也很訝異，媽媽怎麼跑那麼遠。

熱心民眾報案稱中市大里區東明路上，有一婦人頭部受傷，在路上徘徊疑似迷路，霧峰分局國光派出所警員張哲瑋、林明緯獲報到場，發現年約71歲的林姓婦人，手握雨傘、眼神渙散且表情呆滯的坐在路邊的階梯上，頭部及地上都有已乾涸的血跡，員警立即聯絡救護人員到場救護。

由於林婦只知道自己的名字，但居住地與其他資料，均無法回答，員警於是拿出人臉辨識系統查詢，發現林婦是7月13日晚上10時通報之失智緊急協尋人口，經通知到婦人女兒，請她直接前往醫院照護，女兒聽到媽媽在大里出現，很是訝異，表示家住南投集集，母親怎會迷路到大里，這也是母親第3次走失，但從未那麼遠，對於員警熱心協助，頻頻表達感謝之意。

員警觀察林婦傷口，發現頭部有大面積脫皮、流血，可能是跌倒造成，而且林婦未戴口罩，婦人只表示頭部以前曾遭火燒傷，耳朵因而燒掉了，所以無法正常佩戴口罩，但頭部為何受傷，則無法交代。

霧峰分局長陳家銘表示，家中老人曾有走失情事者，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，亦可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生意外憾事。同時呼籲大眾，在防疫期間請民眾確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。