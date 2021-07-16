長年投身公益活動的金鐘影帝屈中恆，因有感自去年開始，受疫情影響，在嚴峻的大環境下需要長照的年長者更需要社會各界的關懷與支持。

與品牌咖啡攜手推出「幸福生活禮盒」將提撥10％的銷售金額，給予社團法人中華長照協會「關懷獨居失依老人照護計畫」。

期待民眾一起響應，為推動美好生活的理念共同助力，在提升弱勢團體生活的幸福感同時，為這個世界帶來更多的溫暖與感動。