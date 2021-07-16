屈中恆熱心公益 品味咖啡傳遞愛與關懷 18:592021/07/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屈中恆熱心公益 品味咖啡傳遞愛與關懷。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長年投身公益活動的金鐘影帝屈中恆，因有感自去年開始，受疫情影響，在嚴峻的大環境下需要長照的年長者更需要社會各界的關懷與支持。 與品牌咖啡攜手推出「幸福生活禮盒」將提撥10％的銷售金額，給予社團法人中華長照協會「關懷獨居失依老人照護計畫」。 期待民眾一起響應，為推動美好生活的理念共同助力，在提升弱勢團體生活的幸福感同時，為這個世界帶來更多的溫暖與感動。 屈中恆熱心公益，品味咖啡傳遞愛與關懷。（取自屈中恆粉專） 愛上第二故鄉 來自希臘的台灣女婿裴思達 王維菁、林麗雲為高端硬拗 NCC二次追殺中天 #屈中恆 #長照 #咖啡 #幸福生活 #提袋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣女婿散盡家產苦撐10年 弱勢童足球隊盼義賣解決危機 19:542021/07/16 寶島 賈永婕停送愛心便當卻又捐了這個 眾人感動哭：全身都奉獻 15:102021/07/16 娛樂 爺爺的眼淚翻轉一生 陳建州「播客」訴說成長故事 21:222021/07/16 社會 挺黃偉哲 嘉義市長黃敏惠籲中央普發消費券並加碼到1萬元 15:462021/07/16 生活 福原愛離婚多月不見孩子 日媒嘆：這2人造成她個性絕情 10:452021/07/16 娛樂 台南線上遊 玩樂赤崁及老屋 17:182021/07/16 旅遊 中市快打站忙翻天 里長、咖啡業等愛心人士贈飲品 13:102021/07/16 寶島 雙北上百單親家庭急需食物支援 頂新和德及時送暖 09:352021/07/16 社會 僑泰高中發起勸募 愛心便當助弱勢 16:542021/07/16 寶島 每天都是情人節 談戀愛最甜蜜的星座組合TOP4 06:302021/07/16 運勢 想脫單不是夢 3星座8月桃花運旺翻天 21:492021/07/16 運勢 寶島熱門新聞 彰化退休夫妻培育溫室美濃瓜 免削皮冰鎮直接吃 - 彰化縣 台灣女婿散盡家產苦撐10年 弱勢童足球隊盼義賣解決危機 - 寶島 台北國際電腦展創新設計獎 零接觸遠距管理租房成最大贏家 - 寶島 觀光人潮減 鹿港市區改花崗岩鋪面美化景觀 - 寶島 中市圖開放單一窗口借閱 讀者2天爆借3萬本書 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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