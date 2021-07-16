捲入「王立強」共諜疑雲的中國創新投資公司董事會主席向心、龔青夫妻，涉嫌洗錢遭起訴，並遭限制出境；台北地方法院16日召開準備庭，釐清應調查事項及證據；庭末向心受訪時表示，困在台灣600天了，他連疫苗也沒辦法打。

北院上次開庭時，向心夫妻倆否認犯罪，向心稱本案不只侮辱他個人，更是對香港金融監管體系極大的侮辱 ，他一生從未犯罪，連交通違規都沒有，非常不認同檢方盲目起訴。

16日北院再次開庭，律師說，向心夫婦手邊沒有可以動用的現金，且因遭境管被迫留在台灣，沒有權利做任何事情，想接種疫苗也沒辦法；檢方應具體說明向心犯洗錢罪的類型、前置犯罪為何，檢方認為洗錢罪是移轉或變更犯罪所得，又或是收受犯罪所得？

由於向心另涉國安法檢方偵辦中，律師表示針對手機數位鑑識爭執證據能力，因卷內沒有搜索票、扣押物品清單和筆錄；庭末法官諭知，8月20日再開庭，檢方應就辯方提出犯罪事實的法律評價爭議提出說明。