去年情人節傍晚，老嫗從自家附近道路往北徒步走到斗中路上，欲直接穿越有分隔島的馬路，從路邊闖入車道時，害鄭姓老翁閃避不及撞上，慘摔身亡。(警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

去年情人節傍晚，老嫗從自家附近道路往北徒步走到斗中路上，欲直接穿越有分隔島的馬路，從路邊闖入車道時，害鄭姓老翁閃避不及撞上，慘摔身亡。(警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣田尾鄉79歲張姓老婦人，去年情人節傍晚，在住家附近步行，貪圖方便欲直接穿越馬路到對向，導致65歲鄭姓騎士反應不及撞上慘摔，送醫仍回天乏術；鄭妻提告，家屬辯稱老嫗失智、認知功能退化，請求緩刑，但彰化地院法官審理後，仍依過失致死罪判處8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，去年2月14日傍晚6點，張姓老嫗在自家附近由北往南方向步行至斗中路時，欲直接穿越斗中路到對面馬路，而鄭姓老翁騎乘普通重型機車在斗中路由東往西行到該處時，老嫗突然從路外走入車道，鄭翁閃避不及撞上，連人帶車倒地、傷重命危。

鄭翁當場頭破血流，頭皮撕裂傷、四肢與臉部都有擦挫傷，緊急送醫後發現，其腦部雙側硬腦膜下出血、左側顱骨骨折且顱內出血，左肋骨骨折合併血胸，緊急開刀後翌日上午10時20分，仍因顱內出血與頭部外傷導致中樞神經衰竭，宣告不治。

闖禍阿嬤自己也被撞倒，導致受有頭部鈍傷、左膝挫傷，左側三節肋骨與肱骨閉鎖性骨折、血尿等傷害。

老嫗否認自己有過失，強調車禍是鄭翁自己的問題，其女兒則坦承她穿越馬路有不對，但其精神狀況不佳，案發後送精神鑑定，發現有認知功能退化、行為異常情形，盼能從輕量刑；辯護律師也向法院請求宣告緩刑。

法官審理時認為，法令規定行人不得穿越設有分隔島之道路，老嫗貿然從路外突然闖入車道，導致騎士根本來不及反應發生車禍事故，因而傷重不治，顯有過失；而其輕度失智行為都是在事故發生後出現，案發時其判斷力與行為辨識能力，是否已因失智症影響心智狀態而受損，尚無從客觀佐證，無法據以減輕或免除其刑。

判決指出，老嫗貿然穿越馬路導致騎士死亡，被害人家屬承受喪親之痛，行為應嚴予非難，審酌老嫗已79歲高齡、無前科，自己也受傷，喪偶又有輕度失智，對其過失行為不曾坦認犯行，犯後至今未與家屬達成和解，取得原諒，故作如上處刑。