受惠於新冠疫情升溫，全球經濟復甦前景看緩，市場避險意識抬頭下，國際美元短線走強，本周來累計升值0.5％，可望寫下1個月來周線最大漲幅紀錄。

周五匯市追蹤美元兌6大主要貨幣表現的美元指數持穩於92.562，若以此一價位收周線，則本周漲幅達0.5％，是6月20日當周以來最佳表現。

美元對歐元周五報1.1808美元，本周稍早一度漲至1.1772美元，創3個月新高，周線大漲0.5％；美元對英鎊周五走弱，報1.3835美元，但周線漲幅仍有0.5％。

此外，風險性貨幣澳元跌勢尤重，美元對澳元周五雖拉回0.2％，來到0.7435美元，但周線大漲0.7％。

同樣具避險光環的日圓相對抗跌，周五報109.99日圓兌1美元，周線跌幅僅0.1％，在非美元貨幣中表現僅次於紐元。

紐元周五收在0.7020美元，大漲0.6％，周線則收紅0.3％，主要利多在於消費者物價指數急升，市場預期最快8月紐西蘭央行就會升息。

西太平洋銀行策略師史派瑟(Imre Speizer)表示，「顯而易見，美元背後有一定的買盤在支撐，我認為這是造成其他主要貨幣走貶的主因。」

他還說，「利率前景方面對美元有利，而且美元有時還有避險資產的誘因，所以我們認為接下來幾個月美元會相當的強勢。」 隨著經濟指標開高，以及聯準會預告升息時點提前至2023年，市場利率預期也跟著轉向，美元過去一個月來止跌強彈，原本打算做空的投資人也紛紛退場。

由於全球疫情再度升溫，市場資金急尋避險的情況也可見諸於美國債市，美國公債市場已連續3周上漲，與價格反向的殖利率連連下滑，10年公債殖利率一度下探1.28％，創5個月新低。 不過，有「新債王」之稱的岡拉克(Jefferey Gundlach)周四指出，由於美國貿易與預算雙赤字持續擴大，美元長線還是看貶。