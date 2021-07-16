浙江海事局今天發布演習通報，表示從今（16）日到21日，解放軍將在浙江省外海、東海海域範圍內進行為期6天的大範圍海域實際使用武器訓練，演習範圍距台灣最近點約135浬（約243公里）。

浙江海事局稍早同步發布中英文航行警告「浙航警677／21」及「Military Exercise ZJ509／21」指出，從今天到21日，解放軍將在東海海域九點連線水域範圍內進行實際使用武器訓練。浙江海事局今天而後再度發布「浙航警678／21」，指出將於7月18日至8月3日在浙江台州頭門港附近四點連線東海海域實施軍事訓練。

越南軍事記者Duan Dang今天在推特上發布圖文表示，中國與台、日局勢逐漸緊張之際，選擇在東海舉行大型軍事演習。解放軍6天的浙江外海實彈軍演範圍，距台灣最近點約135浬（約243公里），距釣魚台最近點約120浬（約222公里）。

此外，大陸山東號航母被衛星拍到於今天（16日）在海南三亞南方海域活動。