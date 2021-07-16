你是否曾感嘆不管如何努力，總是不對上司的胃口？為什麼上司提拔了他卻不提拔你？其實從生命靈數就能看出其中的端倪。本周就要帶大家來看看，到底1-9號的管理階層最喜歡什麼樣的下屬？以及他們各自的事業風格是什麼？沈嶸老師將生命靈數獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺生命密碼的奧秘。

1號上司：

1號的老闆和主管最喜歡專業能力強、做事效率高又肯聽話照做的下屬，因為1號人最在乎的就是事情的結果，包含工作有沒有如期完成、過程細節是否都有到位，以及是否有拿出最好的表現，沒有人比1號人更想把事情做好，交辦事情的過程中難免有些霸道，雖然他們有完美主義，但只要你有拿出最敬業的態度，付出心力，就算結果不盡如人意，他們也不會完全怪罪於你，這時只要你積極地找出改進方案，1號人都會給予你全力的支持。

生命靈數計算指引。

沈嶸老師的提點：1號上司的地雷就是忤逆他們的下屬，切記不要頂撞他們，要注意跟他們對話時的姿態和應對的禮儀，因為他們是很容易對人有先入為主的印象，所以最好不要在他們心中留下壞評價。而面對1號人的刀子嘴，你也無須太過計較，他們幾乎不是針對你個人，只是單純為了大局著想，其實他們也有一顆柔軟的心。

2號上司：

2號的老闆和主管最喜歡配合度高的下屬，他們注重分工合作和團隊氣氛，即使他們身居高位，卻是最沒有主管架子的上司，有時甚至與大家相處融洽到不像主管，雖然他們沒有氣焰，但不代表他們好欺負。2號人最在乎團隊向心力，所以他們最欣賞願意齊心合作、不計較工作分配的下屬，所以若想要搏得2號上司的好感，記得要多主動幫忙同事，甚至自告奮勇幫團隊解決困難，並注意人際關係的經營，只要你在公司人緣好，他們對你就會自動增添一份好感。

沈嶸老師的提點：正因為2號上司平時沒有主管架子，所以最討厭爬到他們頭上的白目鬼，不管平時跟他們相處得再好，與他們應對仍要有尊卑之分。另外，遇到需要分工時，最好不要讓他們覺得你在推卸工作和責任，若你在配合上有困難可以找他們商量，但千萬不要表現得事不關己。

3號上司：

3號老闆和主管的創造力高，常常能夠一心多用，所以他們經常一次交辦多種工作和事項，也因此，他們最喜歡一說就懂、可以把他們交辦的所有事都處理妥當的下屬。許多跟3號上司共事的人都能明顯的發現到，他們在策略及創意思維轉換速度相當快，常讓下屬覺得很善變，有時他們一頭熱時處理效率甚至比下屬還要快，很常自己就先下場處理好，他們其實也知道能跟上他們的人不多，所以不要求下屬一定要超前佈署，但至少要能跟得上他們的變化，懂得隨機應變、見招拆招，才是讓他們重用你的不二原則。

沈嶸老師的提點：3號人思維跳躍快速，凡事喜歡多頭馬車同時進行，所以最怕跟個性固執或腦筋僵化的人共事，若是下屬總是聽不懂他們的指令，會令他們感到相當困擾，因為這嚴重干擾了他們做事的效率，讓他們的創意難以施展。

4號上司：

4號老闆和主管最在乎團隊的穩定度，所謂的穩定，包含了專業的工作表現和良好的職場素養，你必須懂得自己追工作進度，時間控管能力要很強，對於計畫的每一步都有明確的概念，尤其是不需要讓他們費心去盯進度、耳提面命就能把工作完美達成的下屬，最得他們的喜愛。另外，作為4號上司的下屬，遵守職場倫理尤其重要，知道什麼時間該做什麼事、說什麼話，高度的自律精神是4號上司用人的首要考量。

沈嶸老師的提點：4號上司希望一切人事物都能在自己手中穩穩的掌控，所以最不喜歡下屬搗亂，例如：爭吵、八卦是非、犯錯惹麻煩、搞小團體或暗中捅刀等行為，讓他們還要分神處理這些不重要的麻煩事，所以面對4號上司，最聰明的做法就是安分守己，做好份內工作，扮演好螺絲釘的角色即可。

5號上司：

5號的老闆和主管沒有特定的原則，非常隨心所欲，對於做事沒有一定的標準或嚴格的規範，只要你能達到最終的目標，不管過程中用什麼方法，他們都不會太計較，在工作上相比其他1-9號人顯得有些喜怒無常，有時會讓下屬搞不懂為何他們會忽然生氣，畢竟他們對人對事都沒有既定規範，有些下屬會不知道他們的底線在哪裡。跟隨5號上司最大的好處，是他們非常自由開放，不會打壓有想法的人，你要是能夠跳脫舊框架又能完美執行，只要能拿到好成果，他們都願意給予肯定和支持。

沈嶸老師的提點：5號上司有自由奔放特性，所以他們喜歡跟放得開的人互動，不喜歡過於扭捏害羞的人，尤其是將任務指派由你出馬或是上場報告時，還推三阻四的人，會令他們感到厭煩。想要得到5號上司的歡心，你最好是要能屈能伸，既能放開大膽地玩，也能賣力工作。

6號上司：

6號的老闆和主管是1-9號人中，最願意將你視為「自己人」的老闆，不論他們的作風是霸氣果決或是溫柔和善，他們對工作團隊都有一份特殊的情感，只要你能得到他們的認可，博取他們的信任，他們的心裡都會有你的位置，若你的上司是6號人，請一定要好好珍惜他們對你的好，並將他們視為重要的人，他們最喜歡願意親近他們的下屬，而他們也總是不自覺的尋找如家人般的事業夥伴，但前提是你要先贏得他們的信任，當你哪天有難時，他們才會義不容辭的幫助你度過難關。

沈嶸老師的提點：有些人會很忌諱跟上司親近，想要盡可能地躲到他們眼皮看不到的地方，或是對上司有所隱瞞，但是面對6號上司可千萬別這麼做，尤其是當他們需要你協助的時候被你拒絕，或是當他們想要了解你時，你的冷漠讓他們覺得熱臉貼冷屁股，那麼他們也會毫不猶豫地跟你劃清界線，一切公事公辦。

7號上司：

7號的老闆和主管是非常謹慎小心、做事嚴謹的一群人，不僅會高標準要求下屬，他們的作風也較為嚴肅，一切走理性路線，公事公辦。你幾乎很少聽到他們稱讚別人，因為7號上司本身非常聰明，能力往往也很出眾，能讓他們欣賞的人必定能力很優秀，能夠獨立完成許多重要工作。不管你跟他們平時感情再好、再深，在工作上他們只認你的表現和成果，不認交情，所以想要獲得他們的重用，請省下走旁門左道討好他們的力氣，直接以成果贏得他們的信任。

沈嶸老師的提點：我們很常會看到職場上仗著資歷和年紀倚老賣老的人，7號上司尤其厭惡這樣的下屬，所以千萬不要在他們面前拿年資當籌碼，對7號人而言，只要你專業不到位，想找人取代你是隨時都可以。所以若你確實有能力不足的地方，多花時間精進自己，才是在7號人底下工作的生存法則。

8號上司：

8號的老闆和主管通常都有雄心壯志，他們最敢做夢、不怕設定遠大的目標，是一群有野心和企圖心的實業家，商業謀略和社交手段也相當一流，他們是務實主義者，只欣賞目標價值明確的事業夥伴，所以若是你的上司正好是8號人，你最好專業能力要非常強大，跟著他們要能吃苦耐勞，他們喜歡強強聯手的感覺，能拿出實際產值的人才會入他們的眼。若你立下功勞，記得要懂得榮耀他們，在別人面前謙虛地將功勞與他們共享，他們也會願意與你分享成功的果實。

沈嶸老師的提點：能在8號人手下順利工作，你必然有某些優秀的特點，但千萬不要因為有所表現就拿翹，甚至得意忘形，以為自己可以隨便壓過他們的光彩，功高震主容易成為被剷除的目標。另外，他們非常不能忍受對團隊沒有實質貢獻的成員，不論任何原因，談不成業績、交不出成果的人，就是他們眼中的冗員。

9號上司：

9號的老闆和主管通常是全能型的通才，非常有事業天份，你很輕易就能發現他們在某方面具有天賦異稟的能力，所以他們可以將許多重大決策處理得面面俱到。面對9號人如此能力強大的上司，也不需太有壓力，他們並不要求你什麼都要會，但他們喜歡願意接受挑戰，對於他們所交辦的工作來者不拒的下屬，他們最欣賞不論有什麼要求都使命必達、從不推託的人，即使你不小心做錯，他們也不會太介意，願意付出的心才是他們最在意的。

沈嶸老師的提點：9號上司最不欣賞連試都不試，就兩手一攤說：「我不會。」或「我不想做。」的人，別的主管或許頂多把工作換個人做就好，但9號人可是會打從心底瞧不起你，即使表面上看不出來，但你已經被他們貼上不努力的標籤，基本上就難以再得到他們的認可。所以即使9號上司交辦了你沒有把握的工作，在回絕之前請先付出努力，例如：請教別人、學習技術等。