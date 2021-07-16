有基層在臉書「靠北警察」粉專發文，不滿地說「官的調動無視疫情，但基層要調動就說疫情關係要延，有點人性很難嗎？」。（翻攝臉書靠北警察粉專／石秀華高雄傳真）

高雄市警局16日配合警政署要求，對人事調動「微解封」，今發表共計29名二線三星警官異動名單，其中有小港、旗山、苓雅及楠梓4個分局的行政組長異動，另行政科警務正郭隆益則外派至六龜分局任保防組長，有基層在臉書「靠北警察」粉專發文，不滿地說「官的調動無視疫情，但基層要調動就說疫情關係要延，有點人性很難嗎？」。

高雄市警察局16日下午發出新聞稿指出，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，經局長黃明昭召集相關業務主管召開人事評議會後，就第六序列現有及遞遺主管職缺，依遷調積分順序、各單位主官各單位主官保薦意見、職務歷練、工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所等檢討原則，總計檢討派補調整29名二線三星警官。

但臉書「靠北警察」粉專卻有人發文指「官的調動都無視疫情是否嚴峻．．，換到基層要調動就說疫情關係要延遲．．有點人性很難嗎？」狠酸防疫都是派出所基層在做，難道和二線三星的警官沒關係，質疑為何中階警官可先調動，基層派出所長卻不動如山。

對此，高市警察局表示，投身一線最力的派出所所長，因考量疫情關係暫未調整，將在疫情緩和後，再行檢討所長和基層調動。

高市警局此波發布人事異動名單如下：

鹽埕分局保防組長莊昆霖、旗山分局秘書室主任洪志宏、三民一分局防治組長陳信全、楠梓分局防治組長楊境恩、苓雅分局交通組長徐志宏、小港分局防治組長林宏進、湖內分局保防組長李夢珍、湖內分局秘書室主任蔡志雄、六龜分局交通組長黃銘晟。

小港分局行政組組長蔡容銘、小港分局民防組長吳長泉、苓雅分局行政組長陳順嘉、旗山分局行政組長鄭建裕、仁武分局民防組長謝榮麟、訓練科諮商股長王淑蘭、行政科正俗股長王敏輝、行政科警務正吳志昇、苓雅分局秘書室主任王俊凱、保安警察大隊秘書室主任洪俊榮。

三民一分局勤務指揮中心主任謝保富、苓雅分局保防組長侯政傑、楠梓分局勤務指揮中心主任許朝治、楠梓分局行政組長羅榮忠、行政科勤務股長孔裕山、防治科查尋管理股長沈幸潔、法制室法制股長林慶昌、後勤科財物股長陳文魁、督察室督察員吳明忠。