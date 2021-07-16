安田在YouTube頻道分享接種疫苗的影片。(影片/ 取自安田YouTube)

全球受新冠肺炎影響，接種疫苗儼然成為各國主要防疫措施，而各地都出現藝人染疫的情形，其中日本就發生確診病逝的憾事，但當地疫苗施打率仍偏低；諧星團體安田大馬戲團的47歲團長安田，把本月9日前去接種莫德納疫苗的過程拍成影片，在以為連燒5天是副作用後，經快篩竟在14日確診，震驚不少人。

日本47歲男諧星安田是搞笑團體チャンネル團長，也是一名YouTuber，經常分享不同類型影片，無論是生活點滴或是工作花絮；11日安田在自己頻道上傳9日去接種莫德納疫苗的過程，提到在施打4小時候手臂有疼痛狀況，隔天也出現發燒和精神恍惚的情形。

安田9日接種疫苗，14日就醫檢查發現確診。(圖/ 摘自安田YouTube)

據日媒《日刊SPORTS》報導得知，安田從9日打完疫苗後，連燒了5天，直到13日身體狀況才好點，他也說在這段時間除了發燒還有扁桃腺腫脹，但他以為這些都是打疫苗副作用；直到13日為了工作提前做居家快篩，檢測出有「高危險性」，隔日就醫果真確診，讓他對自己的不謹慎感到自責又懊悔。

而台大醫師林俊嘉日前有在臉書發文，指出施打莫德納疫苗會有的副作用，最常見的就是注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛和發燒，發燒症狀通常會在48小時內得到緩解；並提出施打莫德納的局部反應一般比AZ嚴重，且年輕人副作用會比老年人更嚴重，第二劑還會比第一劑副作用強烈。

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