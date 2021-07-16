台積電、永齡基金會購買1000萬劑BNT疫苗，已與上海復星簽約，預計9月起陸續到貨，行政院發言人羅秉成的發言，被質疑有邀功之嫌；連民進黨台北市議員王世堅也痛批，「行政院閉嘴，不要再講厚臉皮的話，傷害台灣人了」。民進黨前台北市議員王孝維則怒批政院「做了一湯匙，講成整畚箕」。

王孝維15日在臉書貼文表示， 他深夜看到老同事王世堅的發言，真的是點頭稱是。他有點搞不懂到底是人民是頭家，還是坐在上面的行政院發言人才是頭家？行政院發言人的姿態和發言，完全讓人民感受不到在幫人民做事，反而更像是：「我們都做了這麼多了，你們還要在那邊胡說，我們很辛苦欸！」講一句比較難聽的，哪有什麼工作不辛苦的，進廚房就不要怕熱，人民都在水深火熱之中，工作沒了的人大有人在，有一餐沒一餐的人也是很多。

王孝維接著表示，紓困不到位，讓政府滾動式調整也沒關係，疫苗買不到進貨慢，大家也都算了。現在民間單位買到疫苗捐給政府，結果行政院在那邊急著「報告」給人民知道，然後還一副施恩惠的樣子，人民會感受不到你的囂張嗎？到底做了多少事？真的不要只做了一湯匙，結果卻講成整畚箕。

網友表示，「很顯然，在人民的性命和國格相比較下，政府比較在乎國格，好難過啊QQ」，王孝維回說：「與人民的期待落差甚大，行政院真的要加油。」