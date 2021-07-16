為擴大搶伴手禮商機，旅遊電商平台KKday16日宣布，旗下伴手禮品牌KKgift正式加入LINE禮物，成為該平台第一家旅遊電商合作夥伴。面對疫情，KKgift與LINE禮物雙方攜手搶攻宅商機，希望展現品牌加乘力量，滿足消費者抗疫期間的多元消費需求。

KKgift主要販售海內外伴手禮、在地特色美食、蔬菜箱、名店組合包與當季水果， 目前架上商品數量約700種。自新冠肺炎疫情爆發後，去年5月到年底，KKday的「跨境伴手禮」業績成長69倍。疫情升溫後，KKgif推出的防疫美食包、食材箱與海內外伴手禮，亦為合作供應商成功拓新路，同時有超過70%的消費族群為新客。成為LINE禮物合作夥伴後，KKday希望持續為供應商夥伴開發更多潛在消費客群，並聚焦消費者推廣。

為增加營運動能，KKday2018年底成立伴手禮部門，2020正式成立KKgift品牌，目前在台合作店家數約400間。KKgift分享大數據資料顯示，近三個月防疫期間，平台上最受歡迎的品項前五名分別是：台南天團全明星備戰糧包、防疫蔬菜箱/水果箱、三星蔥派與 蔥油餅、防疫食材菜肉箱，以及酒肉好友醺然美食限定組，每彈訂單平均消費金額近千元，較預期高。

KKgift此次跟LINE禮物合作上架的商品種類以甜點、宅家美食為主，未來會陸續新增樂園、水上活動等體驗商品。

KKgift成為LINE禮物第一家旅遊電商合作夥伴後，亦於16日起推出「送禮傳心意 KKgift來買單」消費者推廣活動，消費者只要在7月底前完成LINE禮物購買或贈禮KKgift商品，除了有機會獲得LINE POINTS 1點、限定商品LINE POINTS 10％點數回饋資格外，還有機會獲得新台幣1元送禮商品，包括日本零食箱、頂級牛舌及宮原眼科冰淇淋等，KKgift標榜獲獎民眾只要支付新台幣1元，KKgift將為消費者將禮物送最在乎的人。

此外，KKgift也推出好友雙人雲遊世界方案，號召民眾與親朋好友隔空雲端旅遊偽出國，另同步主打宅家美食甜點、DIY手作與線上體驗，消費者可選擇線上贈送實體禮物或體驗商品給親友，即日起只要造訪LINE禮物頁面購買或贈禮KKgift商品，也能獲得LINE POINTS 5％回饋。