中選會16日宣布立委陳柏惟罷免案投票改定於10月23日辦理，台中市議會國民黨團書記長陳政顯表示，政府因防疫已投入大量預算並大幅舉債，政府預算支出應能省則省，既然四大公投已延期到12月18日，陳柏惟罷免案也決定延期，那為什麼不選擇全部在同一天投票？是否又在政治盤算？

陳政顯強調，雖然罷免案只在第二選區，但辦罷免要投入的人力、物力也是預算支出，「讓一個不適任的人多當一個多月立委，沒關係，省錢比較重要」。

他表示，若國際疫苗採購順利，十二月疫苗施打覆蓋率應可超過五成，選民能更安心投票，不是更能落實民主？不知道中選會有什麼政治上的考量？

台中市議會國民黨團執行長吳瓊華抨擊，民進黨修法固定公投日期前，過往公投與選舉都是一併舉行，投票人及選務人員混淆情事比率微乎其微，中選會不應低估選民水準，將此作為投票日期不同的理由。

吳瓊華說，台中市立委第二選區有投票權的民眾有些出外打拚工作，短期間之內要回家兩趟，恐怕會對罷免或公投的投票率有所影響，請中選會不要技術性干擾，這是在傷害台灣的民主政治。