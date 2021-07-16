從另一視角的監視器畫面可見，黃員（右）手持彈弓衝入民宅，二話不說直接朝民眾（左）毆下去。（翻攝臉書社團《爆料公社公開版》）

一名網友13日在臉書公開社團《爆料公社公開版》發文，控訴擔任雲林縣議長沈宗隆隨扈的黃姓警員，於本月3日酒後持彈弓攻擊無辜犬隻，經民眾提醒不能虐狗後，甚至還衝入民宅想揍人。對此，警方證實黃員確實為議長隨扈，將依規受理偵辦案件。

該篇爆料控訴，事發時間為本月3日，影片中黃姓員警身為執法人員以及人名保母，卻拿著彈弓打狗，經民眾提醒後，還私闖民宅「火爆喬事」，抄起民眾家中擺放的木材打傷一名陳姓男子，誇張行徑全被監視器錄下，被放上網公審。

據了解，該名黃姓員警年約50歲，為雲林縣議長沈宗隆的隨扈，已與遭毆打的民眾和解，此外，爆料文指出，遭毆打的陳男並非屋主，而屋主受損的木材部分仍未獲得賠償，因此才上網發文，而黃員在事件爆發後，還企圖透過多方勢力壓下消息。

對此，北港分局於留言區回應，本分局於110年7月4日1時許接獲民眾110報案指稱位於水林鄉某處民宅發生糾紛案，案經本分局員警依規定受理調查偵辦。

經查當事人為本分局黃姓員警，案發當日輪休在家，因其家中雞舍飼養之家禽遭野狗追咬死傷，因而有持彈弓驅趕之行為，並未打狗。惟於過程中，與鄰居之陳姓友人發生言語誤會而導致衝突。

本案本分局獲報後，立即調查處置，陳民當時報案後表示暫不對黃員提出傷害告訴，黃員於案發後已獲陳民諒解，雙方達成民、刑事和解在案。另經本分局調查，黃員與陳民因言語誤會衍生糾紛案，處事不當造成紛爭，業已對其行政懲處在案。