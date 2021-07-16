花蓮籍立委傅崐萁引用衛福部數據，質疑AZ施打後不良反應比莫德納多出8倍，死亡人數更有15倍之多，要求中央應給予充足且多種國際認可疫苗讓民眾選擇。（傅崐萁服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

綠營連日轟花蓮縣政府「吵著要自購疫苗，接種速度卻是最慢」，花蓮籍立委傅崐萁（右2）拿出數據駁斥，痛批綠營刻意引用特定媒體不實的數據抹黑花蓮，要求他們應向辛苦的防疫人員道歉。（資料照／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府連日遭綠營轟「吵著要自購疫苗，接種速度卻是最慢」，拿出數據直指疫苗庫存量高，質疑施打速度太慢；花蓮籍立委傅崐萁替花蓮抱不平，拿出疾管署統計的資料駁斥，花蓮疫苗覆蓋率21.1％，是台灣本島非六都冠軍，痛批綠營黨工假扮民間人士，刻意引用特定媒體不實的疫苗庫存數據抹黑花蓮，要求他們應向辛苦的防疫人員道歉。

傅崐萁指出，台灣總人口數截至6月底共有23487509人，據疾管署統計，截至14日，疫苗已接種第一劑人數有4242075人，覆蓋率為18.06％；花蓮總人口數為323252人，至14日止已，接種第一劑人數則是68040，疫苗覆蓋率21.1％，是台灣本島非六都第一名。

他說，疫苗之亂，重挫民進黨政府執政威信，為轉移疫苗不足焦點，綠營刻意掀起各縣市疫苗接種速度及疫苗庫存的政治口水論戰，痛批民進黨黨工假扮民間人士，刻意引用特定媒體不實的疫苗庫存數據抹黑花蓮疫苗施打及覆蓋率，對花蓮辛苦的防疫人員來說，相當不公平，應立即更正道歉。

傅崐萁表示，據衛福部統計，目前國內僅有的AZ及莫德納疫苗，其接種後不良反應，AZ是莫德納的8倍，死亡人數更是莫德納的15倍，無怪乎目前疫苗接種登記平台，登記莫德納的意願高達4126506人，占總登記人數的56.33％，更是僅登記AZ意願者的24倍。

傅崐萁也根據歐盟藥品監管機構的統計及英國疫苗諮詢機構的相關報導指出，AZ疫苗副作用為罕見血栓問題，且好發在30歲以下人年輕人，認為，台灣應該給予充足且多種國際認可疫苗讓民眾選擇，呼籲政府應立即循鴻海、台積電模式，馬上協助地方政府及民間團體洽購國際疫苗，並希望停止抹黑，不分藍綠，共同防疫。