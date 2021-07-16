隨著疫情開始微解封，全台電影院也陸續恢復營業。為帶給影迷更臨場刺激的觀影體驗，索尼影業與實境遊戲公司「邏思起子工作室」攜手合作，針對即將在8月上映的電影《密弒遊戲2：勝者危亡》推出線上、線下版解謎遊戲。

第一波主題活動於16日在台北信義威秀影城天橋揭幕，大型密室場景佈置讓觀眾搶先體驗遊戲解謎的快感，第二波線上謎題闖關也即將在索尼影業官方社群粉絲頁上線，全台影迷都能一起加入感受「密室遊戲無所不在」的刺激！

大型解謎場景讓觀眾能一同燒腦解謎。（索尼影業提供）

《密弒遊戲》第一集在2019年推出時，創意精彩的密室闖關遊戲和場景讓許多粉絲看得相當過癮。續集《密弒遊戲2：勝者危亡》的密室遊戲規格和難度都提高，遊戲場景也走出室內密室設定，安排了6名遊戲倖存者在紐約街頭、失速地鐵、喋血金庫及奪命沙灘，進行一場更高規的冠軍生死鬥。

為了讓觀眾能一同燒腦解謎，索尼影業特別依照《密弒遊戲2：勝者危亡》電影遊戲主題，在台北信義威秀影城天橋打造了海邊燈塔、紐約地鐵、金鑰迷宮三大謎題體驗區，挑戰者破解3大謎題得到4位終極密碼才算過關，自拍上傳終極密碼還有機會獲得《密弒遊戲2：勝者危亡》電影票及「邏思起子工作室」密室遊戲體驗劵。此外，信義威秀天橋現場還設有片中喋血金庫的雷射殺陣拍照區，讓影迷和玩家可以仿如置身現場模擬拍照。

如果在戲院解謎還不過癮，索尼影業也即將在官方臉書和Instagram社群帳號推出難度更高、共有6大遊戲關卡的《密弒遊戲2：勝者危亡》世界頂尖密室逃脫謎題挑戰。參加者必須一關關破解找出關鍵密碼，並透過搜尋指定密碼才能進入下一個密室遊戲。只要成功挑戰解謎成功，參加者也一樣有機會獲得電影票及密室遊戲體驗劵，進電影院與主角們一起挑戰更燒腦的「密弒遊戲」。

此次《密弒遊戲2：勝者危亡》不僅仍由《玩命關頭》系列億萬製片尼爾摩里茲操刀，英國奧斯卡獎「最佳美術設計」得主愛德華湯瑪斯也回歸加入擔任美術指導，他說：「設計這部電影真的很困難，許多場景會需要一直移動，而且如果演員跟攝影機的位置沒對好，這些移動的場景就變得非常危險。有太多事情同時在發生，一定要完美的排練每一步，不然現場就會變成真的密『弒』遊戲了！」

電影《密弒遊戲2：勝者危亡》將在8月13日至15日推出情人節口碑場、8月20日正式上映。