隨著全台疫情趨緩，雖仍維持三級警戒但適度鬆綁微解封，有民眾檢舉「一樓一鳳」不法接客色情業者也跟著微解封，憂心造成防疫破口；台南市警察局長方仰寧表示，對於這些一樓一鳳轉移陣地賣淫，絕對追查到底，絕不容許成為防疫破口。

近日台南市警方接獲民眾檢舉，自網路社群論壇中發現台南市有一樓一鳳不法接客行為。方仰寧指出，三溫暖、KTV、夜店、舞廳等八大行業因防疫控管困難，非屬微解封行業及場域，一樓一鳳本身更是違法行為，警方均主動查緝，接獲民眾檢舉也強力取締。

他說，自三級警戒至今，台南市警方共查獲6起違法賣淫事件，分別是6月1日查獲北區出租套房一樓一鳳賣淫，逮捕越南籍女子10人、台籍色情媒介2人及嫖客1人；6月3日在永康區中華路出租套房查獲賣淫女子1人；6月4日永康區中華路查獲大陸籍應召女子1人、嫖客1人；6月7日新市區查獲一樓一鳳應召女子1名、嫖客1名；6月8日仁德區大同路查獲應召女子2名、男客1名、媒介1人及7月9日北區西門路三段查獲賣淫女子1名、嫖客1名。

方仰寧也說，網友舉報疑似賣淫事件，經警方追查後，有3件是詐騙集團詐騙點數犯罪手法，他也呼籲網友提高警覺，不要誤入網路詐騙。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。