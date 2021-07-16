【回憶殺】港劇在90年代風靡兩岸三地，當時的演員發展大不同，有人已經成為影帝影后，也有人黯然退出演藝界，前港星潘宏彬就是銷聲匿跡的其中一位，他不只演港劇、港片，也曾來過台灣發展，還是唯一與劉德華傳過緋聞的男人。

潘宏彬畢業於第十期無線藝員訓練班，同期學生還有劉德華、梁家輝等巨星，當年他因演出電視劇《新紮師兄》走紅，與同劇演員劉青雲、陳庭威、呂方、關禮傑、吳啟華、陶大宇六人組成「新紮師兄七人組」登台表演過，雖然他後來仍有陸續參演許多電視劇、電影演出，但發展一直平平。

潘宏彬1988年曾來台拍中視連續劇《射鵰英雄傳》。（資料照／羅繼志攝）

潘宏彬拍過電影《開心鬼撞鬼》、《最佳福星》等，也曾來台發展，在《射鵰英雄傳》飾演男二「楊康」、《星夜的天空》男主角「丁仰哲」，後來再回香港演出《龍神太子》、《中國最後一個太監第二章告別紫禁城》等電影作品，可最後在1994年拍完《殺手的童話》後，他即消失演藝圈。

除了演藝事業，潘宏彬常被傳的是和劉德華為莫逆之交，兩人是訓練班同學，多次合作電視劇及電影，感情非常要好，甚至被指形影不離出雙入對，還因此傳出斷背情，但劉德華否認，另外，有傳劉德華和朱麗倩早年交往時，潘宏彬也常和小倆口一起活動，可潘宏彬和朱麗倩一直沒交流，後來，劉德華就在電台訪問時，就坦言與潘宏彬自1998年起再也沒見過面。

潘宏彬和劉德華一起演出不少作品，曾傳多年緋聞。（圖／翻攝自網路）

後來潘宏彬離開演藝圈，流傳是和劉德華有關，可他曾表示自己隱居主要是想過新的生活；而在劉德華2008年爆出和朱麗倩於賭城拉斯維加斯登記結婚後，當時就有港媒找到潘宏彬受訪，他被問到是否真和劉德華絕交？潘宏彬僅笑稱已是舊聞，要說的話28年前就說了，再被問到當年與劉德華關係密切，他則玄妙回應：「這個問題我幫不到你」，而潘宏彬現已結婚多年，並轉行做地產經紀，徹底隱退娛樂圈。