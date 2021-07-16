（20:36更新）「路透社」報導，俄羅斯官方將該機乘客總數上修為19人，稱所有人都生還，目前正協助這些人離開現場。

（20:20更新）俄羅斯緊急事務部（Ministry of Emergency Situations）告訴「路透社」，說這架進行緊急迫降的An-28，機上所有乘客都成功生還。

（20:02更新）「路透社」稍後報導，俄國緊急部門已找到這架An-28，據稱其於地面迫降，並且「有生還者」，不過還不清楚有多少人倖存。

俄羅斯「衛星通訊社」（Sputnik）16日報導，緊急部門消息人士表示，一架載有17名乘客的安托諾夫（Antonov）An-28輕型飛機，於西伯利亞多木斯克（Tomsk）區域飛行時，自雷達上消失，具體狀況仍然不明，但代表飛機墜毀或迫降的緊急信標已被啟動。

消息人士表示，該機於多木斯克的巴克恰爾斯基（Bakcharsky）區失蹤，俄羅斯聯邦航空運輸局（Federal Air Transport Agency）的2架直升機已起飛，前去搜索這架屬於錫拉航空（SiLA）的飛機。機上包含3名機組人員在內，共載有17人，其中有4名兒童；當時正從凱卓威鎮（Kedrovy）飛往多木斯克。

俄羅斯6日才有一架同公司製造、同為雙螺旋槳式設計的的An-26運輸機於遠東地區堪察加半島失事；當時由於能見度不佳，飛機於準備在目的地巴拉拿（Palana）機場降落前，在距離機場不遠處撞上懸崖，機上28人全員不幸喪生，包含6名機組員與22名乘客。

2012年則有另一架An-28於堪察加半島的森林中墜毀，造成10人死亡；根據事後調查，當時該機的正副機師都喝醉了。