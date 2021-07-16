預約疫苗第二輪彰化首日報到施打率98％ 。（吳敏菁攝）

預約制疫苗第二輪，彰化縣5萬多人登記，16日首日施打的總預約人數1萬872人，報到率達98％，沒有發現闖關混打第二劑，呼籲不論是第一劑或第二季，都要上網去登記施打意願。

不少縣市都出現施打第一劑後，急著要打第二劑，造成混打，彰化縣長衛生局長葉彥伯縣表示，因為施打都有造冊，並且會刷健保卡，所有沒有混打的情形發生，公費疫苗預約平台第二輪接種首日上路，預約報到率達98％，沒有闖關要打第二劑。

縣長王惠美表示，彰化縣65歲以上的長輩共有22萬2875人，已經接種疫苗的人數為14萬8583人，接種率達66.67％。並且提醒一定要上網去登記施打意願，因為沒有登記，縣府就分配不到疫苗幫鄉親施打。

王惠美強調，不論是要打第一劑或是打第二劑都要上網預約，若是打AZ疫苗的民眾8至12週要進行第二劑的施打，如果第二劑施打的時間到了，也可以上網預約第二劑。

第三輪疫苗是18歲以上民眾的意願登記延長至19日中午12點止，有意願的民眾登記完成後，若是不會使用網路的民眾可以利用各鄉鎮市的戶政事務所或是社區藥局協助登記。

為了避免同一時段施打疫苗的民眾造成群聚，彰化縣首創採用依出生月分採取分流，縣府安排178個接種站，有334場次，特別為了服務白天要上班的民眾，也加開夜診的服務有56診次，運作第一天，相當順暢。