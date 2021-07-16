巫啟賢去年2月因疫情暫停海內外商演，休息約莫一年半，他16日飛往上海，為下半年滿檔商演做準備，並會合21歲大女兒巫詠歡，為她下月發行首支單曲掌舵。巫啟賢昨登機前受訪，透露為了替女兒出道鋪路，他在上海開了一間音樂製作公司，已投資逾千萬台幣，笑說：「當父親的必須盡己所能。」

巫啟賢和老婆彭美君結婚21年，育有兩個寶貝女兒，21歲長女巫詠歡遺傳媽媽的美貌，身材玲瓏有緻，更繼承了老爸的音樂細胞，考上美國波士頓伯克利音樂學院；巫詠歡去年初因疫情返台改為線上學習，巫啟賢看女兒上課時間日夜顛倒很辛苦，認為校園貴在生活，乾脆讓她暫時休學、提前為出道準備。

巫詠歡身材玲瓏有緻。（翻攝巫詠歡IG）

其實巫詠歡18歲時就參加選秀節目《聲林之王》，從千人海選一路過關斬將到一對一比賽，自彈自唱的功力令當時兩位導師蕭敬騰、林宥嘉誇讚連連，老爸巫啟賢每每聊到女兒，更是引以為傲。

巫啟賢經常在海外工作，一家四口分隔三地已是日常，但過去一年半全聚在台灣，他笑說：「老婆說她很適應天天看到我的日子。」身為馬來西亞公民的他，2周前拿到大陸簽證，等待多時昨終於飛往大陸，完成隔離後將在大陸接種新冠肺炎疫苗，巫啟賢表示：「有了疫苗護照，將來進出、工作都會比較方便。」