日本桌球甜心福原愛一直深受國民喜愛，本月8日結束和江宏傑5年婚姻後，先前因不倫戀形象重創，傳出疑似奧運桌球球評工作遭取代；有日媒爆出名嘴井上公造在節目上透露，福原愛擔任東奧球評工作已正式決定，民眾有望看到她精彩又豐富的解說。

年初福原愛和江宏傑爆出婚變，又被拍到回日本和已婚高帥男開房過夜，被冠上不倫形象，當時日本第二大體育報《Sponichi Annex》報導指出，她原本回日本就是為了擔任東京奧運桌球項目球評，但形象重創疑似被電視台冷處理，私下找備胎人選；在正式離婚前，福原愛也被發現行程表空白，被推測球評工作遭除名。

據《東京體育報》報導指出，8日宣布正式結束和江宏傑5年婚姻的福原愛，被資深名嘴井上公造在節目中爆料，年初她在日本桌球賽時講評表現獲肯定，觀眾也很喜愛她的解說；因此在家務事處理完後，有電視台已正式敲定她擔任東京奧運桌球項目的球評，觀眾和球迷又能一睹福原愛專業的說話口吻，及精闢剖析選手們心情的點評。

福原愛和江宏傑在8日透過經紀公司發布聲明，證實經過雙方協議後，兩人結束5年婚姻，但仍會共同扶養兩名年幼的兒女。