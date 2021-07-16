惠譽信評最新完成亞太區經濟體主權評等的2021年上半年複評，和2020年下半年最大差異點在於亞太疫情擴大，導致各國政府加大防疫支出和經濟振興方案，政府債務大增。獲惠譽確認主權評等“AA-”級、展望「穩定」的台灣，受惠於2020年GDP增長大好，力促政府債務占比下降至38.2％，為亞太區各經濟體最低者，16日重新調整估值後快速升至43.6％，為惠譽統計以來的高峰值，淪為與多數亞太區經濟體相同境地。

惠譽亦在台灣主權評等報告中提醒，2012年的財政赤字也會擴大，加上經濟增速下半年將放緩，而防疫經費意外擴大，增加政府債務，政府債務占GDP指數上升是必然發生，然而近期以來新一波疫情感染擴大，台灣再度推出額外的財政刺激措施，因此上調台灣財政赤字的預測數據。

依據1996年訂定的台灣《公共債務法》規定，各級政府相應公共債務未償餘額上限為名目GDP之50％，惠譽認為，此項標準仍是台灣有效的中期財政政策調節工具，此次重新調整估值上升至43.6％，較之亞太區的中間數48％可有的政策彈性空間已減少。

惠譽主權評等分析師團隊指出，疫情擴大使得亞太區受評級主權國家的公共債務急劇上升，目前亞太區情況最糟的是日本，預計到2021年底政府債務佔GDP比將達258％，是惠譽評等授與所有主權國家中最高的數目。在新冠疫情大流行期間，日本的政府債務佔GDP比增加了27個百分點。

惟，個別主權國家的表現存在顯著差異，惠譽指出，越南僅增加3個百分點，該國情況與台灣相近，2020年名目GDP表現優異，因此擴大財政支出對政府債務占GDP比重，將影響較小。部份確診案例相對較低的國家，政府債務/GDP 增幅仍超過亞太地區的中位數，這已反映出當地政府過度「慷慨」在刺激景氣和紓困措施上，如澳洲、紐西蘭。

惠譽指出，新冠疫情一波未息、一波又起，新一波的感染浪潮再一次構成各國經濟體新的財政風險，尤其大多數亞太經濟體的疫苗接種計劃進展不順利，包括台灣在內的印度、馬來西亞和泰國政府為此再度提出額外的擴大財政措施，資金用途除了醫療保健支出大幅增加，還有龐大資金用於企業紓困、勞工補貼等，同時間政府的收入亦受到大流行導致的經濟活動下降，以及臨時減稅、延期徵收的減損。