林俊傑（JJ）上周六完成「聖所」線上演唱會，16日搭機飛返新加坡陪伴家人、接種疫苗，並且辦理簽證，為之後赴大陸工作準備，由於本屆金曲頒獎典禮將於8月21日舉行，礙於隔離時間，JJ屆時將在新加坡等待線上開獎，而同樣角逐本屆華語歌王的韋禮安，也因飛往大陸工作，無法在台參與金曲盛會。

韋禮安日前飛往上海，為參加《中國好聲音》以及大陸巡演做準備，飯店隔離期間，他不定時開直播分享生活起居，除了品嚐「冷麵」、「冷餛飩」等上海美食，還在直播中淡定地剪起指甲、滾床單，歌迷直呼隔離把他關到「瘋魔」、「忘了吃藥」，更逗趣的是，韋禮安一人分飾二角，在自己的右手套上白襪子，自導自演與「一隻襪子」說說唱唱，笑翻網友，直呼他是「影帝級的演技、殿堂級的歌喉」。

韋禮安目前在上海進行防疫隔離。（翻攝韋禮安微博）

據了解，韋禮安原本打算6月底推出英文專輯，並且參加金曲獎頒獎典禮後，再飛大陸Long Stay約4個月，接著7月底完成隔離加入《中國好聲音》節目錄製，之後順勢在大陸重啟暫定7場的「而立」演唱會；豈料台灣5月中本土疫情突然爆發，金曲頒獎典禮日前才確定延至8月底舉行，然而他在大陸的工作都已排定無法改期，無緣到場參與本屆金曲盛會，相當可惜。