中選會16日宣布，原訂8月28日舉行的台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，延期到10月23日；國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，這是台中人的勝利，民進黨也知道眾怒難犯，終於決定從善如流。

中選會日前將原定於8月28日舉行的公投投票延期到12月18日，而立委陳柏惟罷免案仍維持在8月28日投票。

疫情嚴峻期間，擔心群聚風險，若在八月下旬舉行陳柏惟罷免案，引發海線民眾譁然及強烈抗議，抨擊「海線人民的命不是命」。

中選會於今日再次討論，將陳柏惟罷免投票日延到10月23日舉辦。

對此，林敏霖強調，最近常在海線聽到地方「訐譙」聲音，痛批民進黨政府奸詐，選擇疫情還未緩和之際要選民出門投票，意圖藉機降低投票率，置人民生命於不顧。

「還好在眾怒難犯之下，民進黨政府終於低頭，決定延後投票日期」，林敏霖說，這代表海線人民的勝利。相信人民的眼睛是雪亮的，像陳柏惟這種「找不到、做不到、講幹話」的立委，不管哪一天投票罷免，都將受到民意的唾棄。

由於中選會將公投投票延期到12月18，林敏霖認為陳柏惟罷免案提前到10月23日投票，疫情未能完全歸零情況下，形成破口造成海線人民嚴重傷害，誰能負起完全的責任？