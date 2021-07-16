全國接種疫苗趕進度，總統蔡英文日前喊話，目標拚7月底前全國疫苗覆蓋率達25％，中央流行疫情指揮中心今（16日）公布15日單日接種人數達24萬多人次，疫苗涵蓋率達19.14％，劑次人口比達到19.60％。最新第三輪疫苗意願登記結果出爐，全國累計814萬4390人次完成登記，其中以登記莫德納疫苗418萬9049人次最多。

截至16日下午5時，指揮中心公布最新第三輪疫苗預約人數，全國意願登記完成總人數為814萬4390人，其中登記AZ疫苗人數為25萬1742人，佔總登記人數3.09％；登記莫德納疫苗人數為418萬9049人，佔總登記人數51.43％；同時登記AZ/莫德納疫苗人數為370萬3599人，佔總登記人數45.47％。

值得注意的是，自7月11日下午2時開始計算，截至今日下午5時，有81萬2312人重新勾選AZ疫苗，也就是說，和昨天下午5時統計63萬7958人相比，有17萬4354人在1天內回心轉意，打消只接種莫德納疫苗的念頭，將AZ疫苗重新納入考量。

至於第二輪預約接種疫苗統計，符合預約資格人數為110萬9747人，其中有941萬95人完成預約，佔符合預約資格人數84.80％。指揮中心指出，第三輪疫苗意願登記到下週一（19日）中午12點截止，20日上午起，將開始發送預約通知簡訊，未來三週內，暫定提供AZ疫苗來施打。