【LIVE直播】因應新冠肺炎疫情 指揮中心上午加開防疫記者會｜2021.05.21

北市一對夫妻日前在車上脫下口罩喝水，遭警察開單，男子事後不滿指出，原本罰單只開最低額一人3000元，豈料他拿出手機拍員警存證自保，罰單立刻被改為最高額各1萬5000元，2人合計罰3萬，讓他直呼根本是「搶錢式執法」，對此，指揮中心指揮官陳時中今天回應表示，需要喝水時，就可以稍微拿下來。

當事人陳先生抱怨，他8日他與妻子全程戴口罩逛北投好市多，因近日天氣炎熱，回車上就脫掉口罩喝水，結果被兩名員警敲窗，表示車內2人以上必須戴口罩，因為2人違反禁令，各開罰3000元。

針對男駕駛抱怨車內脫口罩喝水遭罰拍員警存證「3000元變1.5萬」一事，陳時中說：需要喝水時，可以稍微拿下來。(圖/本報資料照)

陳男覺得被罰很無辜，因而拿出手機反拍員警蒐證自保，員警多次要求「關掉」、「不要拍我」，最後更將罰單改為一人1萬5000元。陳男無奈表示，在車上沒戴口罩喝水被開單只好認了，但錄影存證就被提高罰金就不合理了，感覺「被搶錢了」，並表示，疫情期間大家經濟都不好，高額罰鍰讓他吃不消。

惟關渡所所長表示，處理的員警攔查向他說明違規事實，罰鍰為3000元至1萬5千元，可是最後裁罰結果，需由台北市政府警察局認定，並非像駕駛向媒體投訴說的因拿手機錄影自保，罰單卻被各改為1萬5000元罰單。

陳時中今受訪時對此案回應說，車內要脫下口罩要看當事者的必要性，以前提過如果在不能脫口罩的地方，有喝水的必要性，那就可能可以稍微拿一下，刻意或因生理上的需求需要稍微區分，不然現在夏天很熱會渴， 補充水分也是很重要的問題。

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