韓國犯罪神劇《Voice 4》劇情越來越白熱化，本季大魔王「雜耍人」李奎炯終於現身，先前靠著人皮面具假扮李荷娜所飾演的姜勸酒犯下驚悚獵奇命案，如今終於以真面目一步步朝姜勸酒逼近，「雜耍人」手執利斧邊找尋獵物邊低聲哼唱搖籃曲的行凶手法也營造出新一代大魔王的獨特驚悚恐怖氛圍，讓觀眾聽了「自動降溫」更不敢睡。

主要演員宋承憲、李荷娜、孫恩書、姜昇潤，日前特受專訪，宋承憲聊到李荷娜對於角色的情緒變化、語氣、用詞等細節非常講究與執著，直呼自己第一次遇到這樣的對手演員，身為前輩都對此感到驚訝且敬佩，不過稱讚之餘也不忘開玩笑地說「雖然她這樣會害我們拍得比較慢」，但也讓自己學到了很多。

李荷娜被問到《Voice 》系列5年來最害怕的事時表示，第3季中有場自己被殺人魔用繩索勒住脖子的戲，雖然早已寫在劇本中但親身上陣時也因為逼真的呈現，讓他面對生死關頭之際還是緊張不已。而對於自己飾演的「姜勸酒」5年來的變化，則透露自己不久前才重看了第一季，感覺那時的勸酒還很銳利，父親也才剛出意外，所以整個人的氛圍非常晦暗，但隨著每次結案之後聽到民眾的一聲聲感謝，5年下來則是已經變得圓滑許多，不難看出李荷娜對詮釋該角色的用心。

孫恩書則在專訪時透露由於劇情題材較為嚴肅，演員們在劇中的表情也通常都很嚴肅，但其實當導演喊卡之後大家都在笑，也常常會互開玩笑，拍攝現場總是歡樂不斷。隨後在被問到「如果可以交換職務的話會想和哪位演員交換」時，先被宋承憲調侃「該不會是在覬覦主任的位置吧」，後被李荷娜慫恿「取代德瑞克趙」，立即印證了主演們之間歡樂的好默契。

男團WINNER成員姜昇潤，則表示自己在本劇的「黃金時間組」裡，應該比較符合老么和綜藝擔當的位置，像潤滑劑一樣調和團隊的氣氛，讓團隊變得更為柔和。有趣的是在劇中飾演報案組組員，擅長靠網路搜尋辦案的他，日前受訪時透露其實現實生活中對電腦一竅不通，而且後來才知道原來不用滑鼠來使用電腦的人才是真正的「高手」，學會了不少鍵盤快捷鍵的使用方法，背了很多專業術語長知識。

不同於前3季的主題，第4季以家庭解體爲概念，爲觀衆重新思考現代家庭所面臨的各種問題，劇中的非法盜獵稀有野生動物、綁架殺害登山客、毒梟殺人棄屍、非法直播等事件均是以真實案件改編而來的，除了「雜耍人」持續犯下令人髮指的殺人事件之外，宋承憲所飾演的德瑞克趙在最新預告中更遇襲遭注射不明藥物而昏迷，黃金時間組面臨重大危機。該劇每週六、日上午十點在friDay影音更新。

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