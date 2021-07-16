台積電、鴻海/永齡基金會千辛萬苦合購1000萬劑BNT疫苗捐贈給政府，幫助台灣緩解疫苗之荒。國民黨文傳會副主委黃子哲說，民進黨政府雖口頭稱謝，但實則大力收割，這種過河拆橋的速度與力道，真是又快又狠！

黃子哲指出，梁文傑14日在網路節目Yahoo TV《鄉民大會》上表示，郭董被（國際）重視的程度，遠遠不如台積電，如果不是台積電，郭台銘是買不到疫苗，所以我們（民進黨政府）才找了台積電幫郭董買。梁文傑還坦言，其實民進黨不在乎郭董，反而希望郭董聲勢大好，因為郭台銘拿的是國民黨的的票。

黃子哲表示，雖然總統府先前就駁斥外媒稱台積電與鴻海是被政府「徵召」買疫苗的報導，還說明是兩間企業「主動」提出申請購買疫苗捐贈案，過程無庸置疑。但郭台銘５月下旬就在奔走採購ＢＮＴ疫苗一事，台積電則是6月10日才提出申請，而且還是在6月18日郭董請見蔡英文總統之際，政府才拋出台積電其實也在採購疫苗的訊息。

黃子哲直言，郭台銘是自己主動出手，而梁文傑說他們找了台積電買疫苗一事，恐為實情。但民進黨的目的當然不是梁所說的要幫忙，而是要「稀釋」郭台銘，因為一旦郭董獨自買到疫苗，再對照政府的採購失利，對小英政府必定大傷。所以徵召可控的台積電一起加入，不讓郭台銘獨攬風采，也有牽制的作用。更重要的是，可以創造如梁文傑這類言論的大內宣空間。

黃子哲諷刺，如果誠如梁文傑所說郭台銘靠自己是買不到德國BNT疫苗，而台積電才是成功的關鍵力量，那民進黨應該早早就可以找台積電去洽購就好，也不用搞到台灣疫苗不足、疫情大爆發，甚至民怨四起。所以梁文傑要貶抑郭台銘，拉捧台積電，等於是在告訴人民，民進黨政府在草菅人命，有能力買疫苗卻不買？帶這種風向，其實是損人不利己，且弄巧成拙。

黃子哲砲轟，梁文傑一語道破民進黨政府在疫苗採購上，最關心的其實是政治利益，而非國人的生命健康。民進黨擅於「甩鍋」，把疫苗布局失當的責任，通通甩給國際超買、對岸干擾、甚至是在野黨作亂。沒想到，另種「甩郭」的功夫，竟也如此純熟，但採購捐贈案才完成不久，疫苗都還沒進來，這樣真的有失厚道。