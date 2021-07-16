藝術季作品《階梯通往之處》。（黃金博物館提供）

「2021礦山藝術季」線上展覽自7月16日起至9月17日止。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館去年起結合文化資產與地景藝術創辦「礦山藝術季」，藉藝術作品深化與社區的互動，獲得居民廣大迴響。今年推出「2021礦山藝術季」線上展覽，以復刻「礦山事務所」為主題，再現「一山一家」的精神，持續傳達礦山知識與生活美學，展期自今（16）日起至9月17日止。

黃金博物館館長謝文祥表示，「礦山藝術季」這兩年以線性故事策展。2020年以「我們的藝術季」揭幕，今年則以「礦山事務所」主題登場，期許讓藝術走入礦山生活，成為地方活化新典範。

謝文祥說，今年藝術季不僅再次找回去年參與的藝術家，包括：林辰勳（嵐嶺藝術工作室）、初樸建築師事務所、曾熙凱、陳昱榮、黃仲辰，更邀請林書豪、朱婉萍、廖翊婷，及國際知名地景藝術家王文志等共襄盛舉，包括創作1件地景作品及8組共創作品，期能打造更多元、創新的藝術季型態。

黃金博物館表示，受新冠肺炎疫情影響，多項藝文活動停辦或延期，面對防疫新生活，「2021礦山藝術季」打破既往普遍的地景作品，轉而以線上展覽呈現。藝術家在創作過程中，聯手礦山在地居民，共創8個議題作品，包括：自然礦石、傳統青草祭、空間重劃、歷史人文等，並以聲音、錄像、文字、圖片、3D數位技術等形式展現，讓民眾宅在家仍能觀賞創新活潑的藝術作品。

相關訊息可查詢活動官網（https：／／www.mineartfestival.com／），2021礦山藝術季影片網址：https：／／www.youtube.com／watch？v=iF7lQYBZd8M。