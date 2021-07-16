日本央（銀）行16日發布最新決策聲明，除調降本財年經濟成長預估，同時公布一項對抗氣候變遷計畫，擬購買外國政府發行的綠色債券。此外日銀欲提供商業銀行無息貸款，用以資助民間企業的抗暖化投資。

日銀表示，將依照央行的管理外幣資產政策，購買外國政府及其他海外機構發行的外幣計價綠色債券。

日銀發表聲明闡述央行的氣候變遷策略時指出，「全球市場流通的綠色債券數量有增加趨勢，這股潮流可能會持續不輟。」

日銀另提到，打算與他國央行合作，加強推動氣候相關金融產品的投資，綠色債券便是其中之一。

日銀周五稍早且表示，將提供零利率貸款給私人部門的放貸機構，用以放款給企業，支持它們做氣候變遷議題相關的投資。

日銀指出，符合放款資格的投資或貸款，包括綠色貸款、綠色債券、永續相關的貸款和債券。銀行放款給企業從事氣候議題相關的綠色投資，可享有更優厚的負利率豁免待遇。

除了穩定物價外，央行是否該擴大其法定職責在全球間引發辯論，日銀制定因應氣候變遷策略升高了討論熱度。日銀表示，鑑於氣候變遷給經濟及財政帶來莫大衝擊，有必要應對處理。

歐洲央行指出，願在對抗氣候變遷上盡一份心力，做法包括透過自家購債計畫。美國聯準會主席鮑爾表示，制定貨幣政策時氣候變遷雖不在考量範圍，但那確實會危及金融穩定。

日銀結束2天例會後周五公布最新決策，現行貨幣政策維持不變，但調降本財年（明年3月底為止）經濟成長預估。

日銀在季度經濟展望報告預測，日本本財年GDP成長率3.8％，低於4月時發布的估值4％。不過將下一財年（2023年3月底為止）成長率預測，由前估值2.4％上調到2.7％。

通膨率方面，日銀預期本財年核心消費者物價指數年升0.6％，仍遠不及央行設立的目標2％，但高於前估值0.1％。