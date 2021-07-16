週末待在家來場輕鬆愉悅的音樂喜劇。16日在 Apple TV＋ 獨家上線的《歡迎來到施米加多！》由常在經典美國電視喜劇《阿奇與阿皮》主演、常在好萊塢電影擔任笑點保證客串角色的男星基根麥可凱，和美國熱門綜藝節目《週六夜現場》女星塞西莉斯特朗領銜主演。

兩人飾演一對想挽救感情而踏上情感諮詢旅行的情侶，不料卻誤入一個夢幻至極的小鎮「施米加多」。在這裡，所有人都活在一場40年代的歌舞劇裡，想離開的他們發現只有一個辦法才能解脫，那就是找到真愛，也讓觀眾好奇：「難道他們不是彼此的真愛嗎？」

本片編劇由叫好叫座的動畫電影《神偷奶爸》編劇辛柯保羅擔任，搭擋《MIB星際戰警》三部曲導演巴瑞索尼，兩人善於透過卡通人物、外星生物等非人素材詮釋的幽默手法，這次選擇以音樂呈現超現實主題，有了輕快節奏的音樂和充滿張力的故事情節點綴，相信炙熱的粘膩感，都能隨著影集所帶來的歡樂一同輕鬆消逝。