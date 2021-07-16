西港夜市復業開張，佳里警分局局長蔡進閱前往宣導防疫措施。（西港區公所提供／劉秀芬台南傳真）

迎接微解封，台南市西港夜市也提出復業申請，16日解封後首次營業，102攤今天只來35攤，不過熱門美食攤位光顧者多，鹽酥雞攤位前大排長龍。蔡姓民眾表示，已經兩個多月沒吃夜市美食了，今天特別來買石板豬肉。

台南市佳里警分局局長蔡進閱、西港區區長林耿漢、慶安里長吳明欽及市府經發局市場處員工晚間至西港區夜市防疫宣導，呼籲民眾要實名制、戴口罩保持社交距離，避免群聚染疫的風險。

西港夜市每周二五營業，13日來不及復業，今日首次重新開市，攤商主要以美食攤商為主，鹽酥雞、火鍋、滷味、意麵、麵包、冰品飲料都有，民眾也都分散購買不群聚，而且排隊間距也加大，部分攤位看起來大排長龍。

林耿漢呼籲民眾，在享受微解封便利之餘也注意到自身的安全，至夜市採購美食務必遵守「三禁二外」：禁止試吃、禁止邊走邊吃、禁止坐下來吃，全面外帶或外送；攤位業者也需配合「三罩一消」：配戴口罩、防護面罩、熟食攤設置食物遮罩，每次營業前全面進行消毒，遵守夜市防疫措施，共同防禦疫情危害。